La Corte costituzionale ha emesso la sentenza n. 632026, confermando la legittimità di una legge sulla cittadinanza. La norma riguarda principalmente gli italiani residenti all’estero che intendono ottenere la cittadinanza. La decisione afferma che la legge non viola i principi stabiliti dalla Costituzione e rimane in vigore. La sentenza si basa su un esame giuridico della normativa contestata.

La Corte costituzionale (sentenza n. 632026) ha stabilito che la contestata legge sulla concessione della cittadinanza – che interessa i tanti italiani residenti all’estero che la richiedono – è valida e non contrasta con la Costituzione. Secondo i giudici, le differenze previste dalla normativa non sono arbitrarie e rientrano nelle scelte che spettano al Parlamento. La Corte costituzionale ha chiarito in modo netto una questione molto discussa: la legge sulla cittadinanza finita sotto accusa non viola la Costituzione e quindi resta pienamente in vigore. Il caso nasce dai dubbi sollevati da alcuni giudici, che avevano ritenuto possibile una disparità di trattamento tra persone in situazioni simili.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Corte costituzionale: è legittima la legge sulla cittadinanza

CRIMINAL REFERRAL for AZ Secretary! Republican Amnesty BACKSTAB! California Ballot Seizure PAUSED!

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