Capri talks | al via domani il format di spin factor con Schillaci Pichetto Calenda e Durigon

Domani, venerdì 15 maggio, alle 17.30, nella Certosa di San Giacomo a Capri, si svolge la prima edizione di Capri Talks. L’evento vede la partecipazione di figure politiche di rilievo, tra cui il ministro della salute, il presidente di un gruppo parlamentare, un esponente di un partito centrista e un rappresentante di un movimento di destra. Il sindaco dell’isola aprirà i lavori con un breve saluto, dando il via a questa nuova serie di incontri pubblici.

Parte domani, venerdì 15 maggio alle 17.30 nella splendida cornice della Certosa di San Giacomo, con i saluti del sindaco di Capri, Paolo Falco, la prima edizione dei Capri Talks, progetto ideato e organizzato da Spin Factor, società leader a livello nazionale nella strategia e comunicazione istituzionale e nell’analisi dei dati. Il format di confronto tra istituzioni, imprese e informazione sui grandi temi dell’attualità è stato realizzato con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo e della Città di Capri. Il titolo di questo esordio, (Dis)Uniti, vuole essere un invito al confronto sulle sfide che stanno ridefinendo il nostro tempo tra sicurezza energetica e stili di vita, geopolitica e lavoro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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