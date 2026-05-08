Spin factor lancia ‘Capri talks’ 15 e 16 maggio con Schillaci Pichetto Calenda e Durigon

L’evento Capri Talks si svolgerà il 15 e 16 maggio nei Giardini di Augusto sull’isola di Capri. La manifestazione, promossa da Spin Factor, prevede incontri tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giornalisti per discutere di temi di attualità. La prima giornata si aprirà alle 17.30 con i saluti del sindaco locale. Sono previsti interventi di figure pubbliche provenienti da diversi settori.

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(Adnkronos) – Parte venerdì 15 maggio alle 17.30 dai Giardini di Augusto con i saluti del sindaco di Capri, Paolo Falco, la prima edizione dei Capri Talks, format di confronto tra istituzioni, imprese e informazione sui grandi temi dell’attualità. Il titolo di questo esordio, (Dis)Uniti, vuole essere un invito al confronto sulle sfide che stanno. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Mish Mash Festival Spin-Off: il 16 maggio a MacadamIn vista della decima edizione del Mish Mash Festival, prende forma a Napoli il Mish Mash Spin Off, un appuntamento che estende geografie e visioni... Governo, "ipotesi mini-rimpasto, tra i ministri in bilico Nordio, Urso, Piantedosi, Pichetto Fratin e Schillaci" - RETROSCENATutto dipenderà dalle prossime settimane, ed in particolare dai sondaggi: se la coalizione di governo perderà 2-3 punti percentuali come effetto...