Spin factor lancia ‘Capri talks’ 15 e 16 maggio con Schillaci Pichetto Calenda e Durigon
L’evento Capri Talks si svolgerà il 15 e 16 maggio nei Giardini di Augusto sull’isola di Capri. La manifestazione, promossa da Spin Factor, prevede incontri tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giornalisti per discutere di temi di attualità. La prima giornata si aprirà alle 17.30 con i saluti del sindaco locale. Sono previsti interventi di figure pubbliche provenienti da diversi settori.
(Adnkronos) – Parte venerdì 15 maggio alle 17.30 dai Giardini di Augusto con i saluti del sindaco di Capri, Paolo Falco, la prima edizione dei Capri Talks, format di confronto tra istituzioni, imprese e informazione sui grandi temi dell’attualità. Il titolo di questo esordio, (Dis)Uniti, vuole essere un invito al confronto sulle sfide che stanno. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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