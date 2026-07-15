Ponte Morandi la lettera di Autostrade |   Chiediamo scusa è un’esigenza morale

Autostrade ha inviato una lettera in cui chiede scusa per il crollo del ponte Morandi, definendolo un’esigenza morale. La tragedia, avvenuta alcuni anni fa, ha causato numerose vittime e ha lasciato molte domande senza risposta. La lettera si inserisce nel contesto di un lungo percorso giudiziario e di un dolore ancora vivo tra le famiglie delle vittime. La comunicazione si focalizza sulla richiesta di scuse senza ulteriori dettagli o motivazioni.

Ci sono tragedie che continuano a lasciare un segno profondo anche a distanza di molti anni. Eventi che entrano nella memoria collettiva non solo per il numero delle vittime, ma anche per le domande rimaste aperte, il dolore delle famiglie e il lungo percorso della giustizia. Quando si avvicina un passaggio decisivo, ogni gesto e ogni parola assumono inevitabilmente un significato particolare, soprattutto se arrivano da chi, fino a quel momento, aveva mantenuto un diverso atteggiamento. In vicende di questa portata, il tempo non cancella il peso delle responsabilità né attenua il bisogno di verità espresso dai familiari delle vittime. Per... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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PONTE MORANDI: il vero motivo del crollo (ricostruzione 3D)

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