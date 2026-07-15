Otto anni dopo il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 luglio 2018 e costato la vita a 43 persone, Autostrade per l’Italia ha inviato una lettera di scuse. La comunicazione è arrivata alla vigilia della sentenza di un processo che ha visto svolgersi 284 udienze. La lettera riconosce l’evento come un’esigenza morale e si rivolge alle vittime e ai loro familiari.

A otto anni di distanza dalla tragedia del ponte Morandi, era il 14 luglio 2018, ndr, e alla vigilia della sentenza al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva - a sorpresa - una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia (Aspi), il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, amministratore delegato della società in carica dallo scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia, oggi, cambiata profondamente., In queste ore siamo in attesa della sentenza di primo grado sulla tragedia del ponte Morandi, con lo stesso desiderio di verità che sentono i familiari delle vittime, i cittadini genovesi e tutti gli italiani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ponte Morandi, la lettera di Autostrade: "Chiediamo scusa, è un'esigenza morale"

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PONTE MORANDI: il vero motivo del crollo (ricostruzione 3D)

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