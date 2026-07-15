A otto anni dal crollo del Ponte Morandi, che causò 43 vittime, l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia ha scritto una lettera in cui chiede scusa ai familiari delle vittime. La comunicazione avviene alla vigilia della sentenza di primo grado sul caso. L’azienda riconosce di aver dovuto agire immediatamente e definisce la richiesta di scuse come un’esigenza morale. Non sono stati fatti altri commenti pubblici in questa occasione.

A quasi otto anni dal crollo del Ponte Morandi a Genova che provocò la morte di 43 persone e alla vigilia della sentenza di primo grado, Arrigo Giana, l’ad di Autostrade per l’Italia, il concessionario che gestiva la struttura, rompe il silenzio della società e in una lettera chiede scusa ai familiari delle vittime. “In queste ore – scrive – siamo in attesa della sentenza di primo grado con lo stesso desiderio di verità che sentono i familiari delle vittime, i cittadini genovesi e tutti gli italiani”. L’ad ricorda di essere stato “uno dei milioni di cittadini che si trovava “attonito davanti agli schermi della televisione”. In quegli istanti, prosegue, “il pensiero di tutti correva alle vittime innocenti, alle loro famiglie irreparabilmente distrutte, ai feriti assistiti da eroici soccorritori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ponte Morandi, Autostrade chiede scusa dopo 8 anni di silenzio e alla vigilia della sentenza: “Dovevamo farlo subito, esigenza morale”

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