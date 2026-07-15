Autostrade ha inviato una lettera in cui afferma che chiedere scusa è una loro esigenza morale. La società spiega di aver riflettuto sul motivo per cui non si siano scusati subito dopo il crollo del ponte, e sottolinea che le scuse sono un gesto che va oltre le responsabilità legali e la ricerca della verità. La lettera si concentra sulla dimensione etica del gesto, senza menzionare dettagli legali o processuali.

"Continuavo a domandarmi come fosse stato possibile non chiedere immediatamente scusa per quanto era successo. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità e del corso della giustizia verso la verità". Dopo 8 anni, 57 imputati e 284 udienze, l'amministratore delegato di Autostrade Arrigo Giana rompe il silenzio. Con una mossa a sorpresa alla vigilia della sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova -che il 14 agosto 2018 provoco' la morte di 43 persone- pubblica una lettera di scuse. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ponte Morandi, la lettera di Autostrade: "Chiedere scusa nostra esigenza morale"

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