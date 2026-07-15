Ponte Morandi dopo otto anni Autostrade per l’Italia rompe il silenzio

A quasi otto anni dal crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e causato dalla morte di 43 persone, Autostrade per l’Italia ha rilasciato una dichiarazione pubblica. La società, che ha cambiato gestione nel frattempo, ha deciso di comunicare ufficialmente alla vigilia della sentenza sul disastro. Questo rappresenta il primo intervento pubblico di Autostrade per l’Italia dopo tutto questo tempo.

Alla vigilia della sentenza per il crollo del ponte Morandi e a quasi otto anni dal disastro avvenuto il 14 agosto 2018, costato la vita a 43 persone, Autostrade per l’Italia – che da allora ha cambiato management – ha finalmente rotto il silenzio. Il Corriere della Sera ha infatti pubblicato una lettera aperta firmata dall’attuale amministratore delegato Arrigo Giana, in cui si legge: «Le azioni e le scelte di alcuni hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale che va al di là dell’accertamento delle responsabilità e del corso della giustizia verso la verità». Arrigo Giana (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

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IL CROLLO DEL PONTE MORANDI, DOPO OTTO ANNI ARRIVA LA SENTENZA

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