A un giorno dal verdetto sul crollo del Ponte Morandi del 2018, Autostrade per l’Italia ha pubblicato una lettera firmata dall’amministratore delegato, Arrigo Giana. Nell’atto, l’azienda si scusa e afferma di rompere il silenzio dopo otto anni, definendolo un’esigenza morale. I familiari delle vittime criticano i tempi di questa comunicazione, ritenendola tardiva.

A un giorno dal primo verdetto sul crollo del 14 agosto 2018, Autostrade per l’Italia rompe il silenzio con una lettera firmata dall’ad Arrigo Giana. I familiari delle vittime contestano i tempi dell’iniziativa Alla vigilia del verdetto per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ponte Morandi, la lettera di scuse di Autostrade firmata da Giana: "Rompiamo il silenzio dopo 8 anni, esigenza morale"

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