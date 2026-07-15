Oggi viene annunciata la sentenza sul crollo del Ponte Morandi. Autostrade per l'Italia ha pubblicato una lettera aperta dell'amministratore delegato, in cui esprime il dovere di chiedere scusa. Nel testo, Giana riflette sul fatto che, dopo l’incidente, si è chiesto come fosse stato possibile non scusarsi subito. La comunicazione si focalizza sulla volontà di assumersi la responsabilità e di riconoscere l’evento.

Oggi Autostrade per l'Italia sente il dovere morale di chiedere scusa. Lo fa attraverso una lettera aperta dell'amministratore delegato Arrigo Giana. Che scrive: "Nel tempo che seguì il crollo del Ponte Morandi, continuavo quindi a domandarmi come fosse stato possibile non chiedere immediatamente scusa per quanto era successo. Un'ulteriore incomprensibile ferita, vissuta altrettanto drammaticamente dalla comunità" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ponte Morandi: arriva la sentenza. Autostrade chiede scusa: “E’ un dovere morale”. Lettera aperta dell’ad Arrigo Giana

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