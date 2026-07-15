Nel pomeriggio, molte scuole a Bellaria Igea Marina sono già aperte, secondo la maggioranza. La proposta del Pd di aprire le scuole anche nel pomeriggio viene respinta con una replica che sottolinea come molte attività extrascolastiche siano già attive in orari pomeridiani. La discussione si concentra sulla presenza di iniziative già avviate, senza menzionare ulteriori dettagli.

Scuole aperte il pomeriggio? "A Bellaria Igea Marina – per la maggioranza – lo sono già". E alla proposta lanciata dal Pd arriva una replica netta: "Se i dem fossero ’sul pezzo’ saprebbero che le attività pomeridiane extrascolastiche già esistono e sono molteplici". Nei giorni scorsi infatti, il gruppo di minoranza, aveva chiesto di "utilizzare gli istituti oltre l’orario delle lezioni per doposcuola, sport, teatro, canto, musica e laboratori, con l’obiettivo di costruire una comunità educante" e "offrire ai ragazzi occasioni di socialità reale, lontano almeno per qualche ora dalla dittatura dei social". I gruppi che sostengono la giunta dicono di "accogliere con favore l’attenzione al tema", ma contestano il quadro tracciato dal Pd. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Pomeriggio, scuole già aperte. E il Pd non lo sa"

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