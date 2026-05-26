Scuola+ | scuole aperte al pomeriggio

È stato annunciato oggi un nuovo sistema di laboratori chiamato Scuola+, destinato a studenti della scuola secondaria di primo grado. Questi laboratori offrono attività sportive, creative e di supporto agli apprendimenti e sono aperti anche nel pomeriggio. La presentazione è avvenuta durante una conferenza stampa presso IL PUNTO.

È stato presentato questa mattina, in occasione di una conferenza stampa a IL PUNTO, Scuola+, un sistema di laboratori sportivi, creativi e di supporto agli apprendimenti rivolti a studenti e studentesse della scuola secondaria di primo grado. Le attività sonogratuite e vengono realizzate nelle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Gualtieri: Con Scuole Aperte 160 istituti attivi il pomeriggio

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