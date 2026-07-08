Valditara | Scuole aperte fino a tardo pomeriggio contro la dispersione

Il ministro dell'Istruzione ha annunciato che le scuole resteranno aperte fino a tardo pomeriggio, con l’obiettivo di ridurre la dispersione scolastica. La decisione mira a rafforzare il ruolo degli istituti come punti di riferimento sul territorio, offrendo più opportunità ai giovani. La proposta prevede un’estensione degli orari scolastici per coinvolgere gli studenti in attività extrascolastiche e supporto scolastico.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rilancia la centralità degli istituti come presidi territoriali per tenere i ragazzi lontani dalla strada. In una recente intervista al Quotidiano Nazionale, ha illustrato le misure per arginare l’abbandono dei banchi, partendo proprio dall’estensione dell’orario di apertura. Sulle azioni previste, Valditara ha spiegato: “Agenda Nord, che si aggiunge ad Agenda Sud, è il primo grande intervento di lotta alla dispersione scolastica. Allunga il tempo scuola fino al tardo pomeriggio e coinvolge gli studenti delle aree a rischio in attività sportive, teatrali, musicali.” Il contrasto alla dispersione scolastica trova continuità anche dopo la fine delle lezioni ordinarie. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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