Fiumicino sport e prevenzione contro bullismo e cyberbullismo | il convegno sui minori

Il 30 aprile 2026 si è svolto a Fiumicino un convegno pubblico intitolato “La tutela del minore tra diritti, psicologia e sport”. L’evento, organizzato nell’Aula Consiliare e patrocinato dal Comune di Fiumicino, è stato realizzato in collaborazione con le sigle sindacali SIULP Roma e SIULP Fiumicino. L’iniziativa ha affrontato temi legati alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo, concentrandosi anche sulla promozione dello sport tra i giovani.

Fiumicino, 30 aprile 2026 – “ La tutela del minore tra diritti, psicologia e sport ” è il titolo del convegno pubblico tenutosi nell’ Aula Consiliare, patrocinato dal Comune di Fiumicino in collaborazione con SIULP Roma e SIULP Fiumicino. Al centro del dibattito, la protezione e il benessere dei minori, affrontati sotto molteplici punti di vista, dal contesto educativo a quello sportivo. Sono stati approfonditi argomenti di grande attualità come il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il diritto a praticare sport in ambienti sicuri, il ruolo delle istituzioni nella tutela dei più giovani e le strategie di prevenzione legate al safeguarding.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Temi più discussi: Fiumicino, al via il convegno sulla tutela dei minori: diritti, psicologia e sport al centro del dibattito; Siulp Roma: Convegno pubblico sulla tutela del minore tra diritti, psicologia e sport; Siulp, Convegno La tutela del Minore tra Diritti, Psicologia e Sport; Convegno sulla tutela dei minori: diritti, psicologia e sport.

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