Intelligenza artificiale e immagini dei minori online | la nuova guida di IWF e NCA per genitori e scuole contro gli abusi

IWF e NCA hanno segnalato un aumento nell’uso dell’intelligenza artificiale per creare immagini manipolate di bambini e adolescenti. Secondo il loro ultimo report, nel 2025 sono state identificate 3.000 immagini di questo tipo online. Per contrastare il fenomeno, le due organizzazioni hanno pubblicato una guida rivolta a genitori e scuole, con indicazioni per riconoscere e prevenire l’esposizione a contenuti manipolati.

IWF e NCA hanno rilevato un preoccupante aumento dell’uso dell’intelligenza artificiale per manipolare foto di bambini e ragazzi. I dati dell’ultimo report mostrano uno scenario allarmante: nel 2025 la Internet Watch Foundation ha individuato 3.443 video di abusi generati con l’IA, rispetto ai soli 13 dell’anno precedente. Ben il 65% di questi filmati rientra nella categoria di massima gravità legale nel Regno Unito. Di cosa si tratta esattamente? Parliamo di materiali illegali creati a partire da scatti quotidiani, spesso prelevati dai social media, dalle app di messaggistica o persino dai siti web degli istituti scolastici. Cosa accade quando le immagini degli studenti finiscono nelle mani sbagliate? Di recente, un istituto scolastico nel Regno Unito è stato preso di mira da una banda criminale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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