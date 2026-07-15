Oggi al Policlinico Umberto I è stato aperto un nuovo reparto di Terapia Intensiva ad Alto Biocontenimento nella IV Clinica Chirurgica, situata nel Dipartimento di Emergenza-Accettazione, Anestesia e Aree Critiche. La struttura è stata inaugurata ufficialmente e si trova all’interno del nosocomio, con l’obiettivo di gestire casi di alta complessità e di contenere eventuali rischi biologici.

ROMA – È stata inaugurata oggi al Policlinico Umberto I presso la IV Clinica Chirurgica, Dipartimento di Emergenza-Accettazione, Anestesia e Aree Critiche un nuovo reparto di Terapia Intensiva ad Alto Biocontenimento. Una struttura da 20 posti letto realizzata con un investimento di 3,7 milioni di euro finanziato attraverso le risorse previste dal Decreto-Legge 342020, successivamente confluite nel PNRR, secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Regione Lazio n. 236 del 25 maggio 2023. «Oggi inauguriamo molto più di un nuovo reparto – ha spiegato Fabrizio d’Alba il Direttore generale – consegniamo alle cittadine e ai cittadini e una struttura che rappresenta un investimento nella sicurezza, nell’innovazione e nella capacità del Policlinico Umberto I di rispondere alle sfide della sanità di oggi e di domani. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Policlinico Umberto I, inaugurato un nuovo reparto di Terapia Intensiva ad Alto Biocontenimento

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POLICLINICO UMBERTO I, ROCCA INAUGURANUOVA TERAPIA INTENSIVA AD ALTO BIOCONTENIMENTO

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