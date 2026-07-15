Policlinico Umberto I inaugurata la nuova terapia intensiva ad alto biocontenimento
È stata inaugurata una nuova terapia intensiva ad alto biocontenimento al Policlinico Umberto I. La struttura è stata aperta per migliorare la gestione di pazienti con patologie infettive ad alto rischio biologico. La nuova unità mira a garantire un livello elevato di sicurezza per operatori e pazienti, con sistemi di isolamento e dispositivi di protezione avanzati. L'apertura si inserisce in un progetto di potenziamento delle strutture di emergenza e risposta alle infezioni.
“Ho scommesso da subito sul Policlinico Umberto I e credo che i fatti ci stiano dando ragione”. Ostenta soddisfazione il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per l’inaugurazione della nuova terapia intensiva ad alto biocontenimento, un’operazione da 4 milioni di euro che si inserisce nel più ampio progetto di rinnovamento del campus sanitario. Venti posti letto in un reparto che consentirà il “completo isolamento e il controllo degli ambienti, per una corretta presa in carico dei pazienti immunodepressi”, chiarisce il direttore generale del Policlinico Fabrizio d’Alba. La centralità dell’aspetto umano . “Il reparto – prosegue d’Alba – è caratterizzato da tecnologie innovative, ma non è stato trascurato l’ aspetto umano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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