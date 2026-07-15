policlinico umberto i inaugurata la nuova terapia intensiva ad alto biocontenimento

Notizia in breve

È stata inaugurata una nuova terapia intensiva ad alto biocontenimento al Policlinico Umberto I. La struttura è stata aperta per migliorare la gestione di pazienti con patologie infettive ad alto rischio biologico. La nuova unità mira a garantire un livello elevato di sicurezza per operatori e pazienti, con sistemi di isolamento e dispositivi di protezione avanzati. L'apertura si inserisce in un progetto di potenziamento delle strutture di emergenza e risposta alle infezioni.