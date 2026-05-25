Terapia Intensiva potenziato il reparto dell' ospedale di Perugia | più posti letti e nuove tecnologie

L'ospedale di Perugia ha potenziato il reparto di terapia intensiva, ampliando il numero di posti letto e aggiornando le tecnologie utilizzate. Sono stati installati nuovi dispositivi e apparecchiature per migliorare l’assistenza ai pazienti. Il rinnovo mira a rispondere alla crescente complessità delle condizioni cliniche e alla maggiore domanda di interventi specialistici in reparto.

Un reparto completamente rinnovato, tecnologie all'avanguardia e una capacità assistenziale potenziata per far fronte alla crescente complessità dei pazienti. È stata inaugurata lunedì 25 maggio la nuova area di degenza della Terapia Intensiva cardio-toraco-vascolare dell'Azienda ospedaliera di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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