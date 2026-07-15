Pogacar | Oggi è stata una tappa veramente veloce Sono quasi caduto a causa di una borraccia

Notizia in breve

Nell’undicesima tappa del Tour de France, lunga 161,3 chilometri tra Vichy e Nevers, ha vinto in volata il ciclista norvegese. La tappa è stata molto veloce e si è conclusa con un arrivo di gruppo. Durante la corsa, uno dei partecipanti ha dichiarato di essere quasi caduto a causa di una borraccia. Il norvegese ha battuto in volata un olandese e un belga, che sono arrivati rispettivamente secondo e terzo.