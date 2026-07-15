Pogacar | Oggi è stata una tappa veramente veloce Sono quasi caduto a causa di una borraccia
Nell’undicesima tappa del Tour de France, lunga 161,3 chilometri tra Vichy e Nevers, ha vinto in volata il ciclista norvegese. La tappa è stata molto veloce e si è conclusa con un arrivo di gruppo. Durante la corsa, uno dei partecipanti ha dichiarato di essere quasi caduto a causa di una borraccia. Il norvegese ha battuto in volata un olandese e un belga, che sono arrivati rispettivamente secondo e terzo.
Il norvegese Søren Wærenskjold della Uno-X Mobility vince in volata l’undicesima tappa del Tour de France, Vichy-Nevers di 161, 3 chilometri. Il velocista scandinavo, reduce dall’ultimo posto nella frazione di ieri, precede l’olandese Olav Kooij della Decathlon CMA CGM Team e il belga Milan Fretin della Cofidis. Giornata di sostanziale tranquillità quella vissuta dallo sloveno Tadej Pogacar. Il leader della classifica generale, anche se una borraccia davanti alla propria bici rischia di farlo cadere, controlla la corsa senza patemi e taglia il traguardo dopo aver lasciato spazio ai velocisti nel finale. Lo slovea così la tappa: “Oggi è stata veramente veloce. 🔗 Leggi su Oasport.it
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