LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 7 GPM sul Massiccio Centrale Pogacar darà una stoccata?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della decima tappa del Tour de France 2026, siamo arrivati a metà della Grand Boucle e oggi si riparte dopo il primo giorno di riposo. Il percorso misura 166.6 km, con partenza da Aurillac e arrivo a Le Lorian. I primi km non saranno complicati, con solo lo sprint intermedio di Lacapelle-del-Fraisse che potrebbe far gola alle ruote veloci. Al km 65 inizierà la prima ascesa di giornata: Côte de Pailherols (3 km al 7.2% medio, terza categoria). Una ventina di km per rifiatare e poi si tornerà a salire, con il Col de la Griffoul (5. 🔗 Leggi su Oasport.it

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