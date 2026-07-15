Pogacar la borraccia e il brivido che poteva fargli perdere la maglia gialla nell’undicesima tappa del Tour de France
Durante l'undicesima tappa del Tour de France, un episodio ha rischiato di far perdere la maglia gialla a un ciclista. Mentre correva, si è fermato improvvisamente, afferrando una borraccia e bevendo velocemente. Quel momento di esitazione, durato pochi secondi, avrebbe potuto compromettere la sua posizione in classifica generale. La scena si è svolta mentre attraversava la città di Nevers, sotto gli occhi di numerosi spettatori.
Nevers (Francia), 15 luglio 2026 – Una tranquilla giornata in ufficio, o quasi: dopo le fatiche di ieri sul Massiccio Centrale, con tanto di terza frazione vinta ed ennesima ipoteca alla sua maglia gialla (arrivata al 60esimo giorno totale, come Miguel Indurain ), Tadej Pogacar nella tappa 11 del Tour de France 2026 lascia spazio ai velocisti, regolati con una sparata lunga da Soren Waerenskjold con una sparata lunga, ma non senza per questo trovare il modo di diventare quasi protagonista a causa di una borraccia. Le dichiarazioni di Pogacar. A confessare il retroscena che avrebbe potuto potenzialmente stravolgere la trama di una Grande... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Pogacar le regala la borraccia, la reazione è incredibile
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