Pogacar la borraccia e il brivido che poteva fargli perdere la maglia gialla nell’undicesima tappa del Tour de France

Notizia in breve

Durante l'undicesima tappa del Tour de France, un episodio ha rischiato di far perdere la maglia gialla a un ciclista. Mentre correva, si è fermato improvvisamente, afferrando una borraccia e bevendo velocemente. Quel momento di esitazione, durato pochi secondi, avrebbe potuto compromettere la sua posizione in classifica generale. La scena si è svolta mentre attraversava la città di Nevers, sotto gli occhi di numerosi spettatori.