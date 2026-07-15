Podismo Ganassi Spallanzani vince l’Ecomaratona del Ventasso Gallo prima delle donne

Notizia in breve

Federico Ganassi Spallanzani ha vinto la 21ª edizione dell’Ecomaratona del Ventasso, corsa su un percorso di 43 chilometri con un dislivello di 2100 metri. L’atleta di Atletica Reggio ha completato la gara in 4 ore, 5 minuti e 18 secondi, battendo Roberto Gheduzzi, atleta di Mud e Snow, che ha concluso in 4 ore, 9 minuti e 36 secondi. Tra le donne, la prima classificata è stata una concorrente di nome Gallo.