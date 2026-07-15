Podismo Ganassi Spallanzani vince l’Ecomaratona del Ventasso Gallo prima delle donne
Federico Ganassi Spallanzani ha vinto la 21ª edizione dell’Ecomaratona del Ventasso, corsa su un percorso di 43 chilometri con un dislivello di 2100 metri. L’atleta di Atletica Reggio ha completato la gara in 4 ore, 5 minuti e 18 secondi, battendo Roberto Gheduzzi, atleta di Mud e Snow, che ha concluso in 4 ore, 9 minuti e 36 secondi. Tra le donne, la prima classificata è stata una concorrente di nome Gallo.
Successo di Federico Ganassi Spallanzani nella 21ª edizione dell’ Ecomaratona del Ventasso (43 km, d+ 2100 m): 4’05’’18’’ il crono dell’ultra maratoneta di Atletica Reggio su Roberto Gheduzzi (Mud e Snow) in 4h09’36’’. Terzo in 4h24’46’’ Sebastian Fiorini che sta tornando a ottimi livelli, quinto Patric Gaspari della Amorotto in 4h45’35’’. Tra le ragazze ha vinto Giulia Gallo in 4h49’31’’, terza Eleonora Chiara Turrini in 5h19’39’’ su Dania Bernardi (Taneto) in 5h54’42’’. 96 maschi al traguardo, 14 donne. Sempre al Ventasso si sono disputati in contemporanea due trail; nel Rondino di km 11, secondo Manuel Cecchini di Sportinsieme, terzo Davide Scarabelli della Scandianese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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