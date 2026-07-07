Domenica a Renazzo si è svolta la 23esima edizione della camminata al parco I Gorghi, con oltre 200 partecipanti. Nella categoria femminile, la prima classificata è stata Melissa Pezzini. Tra gli uomini, primo classificato è stato un concorrente di Magagnoli. La manifestazione comprendeva anche il 12esimo memorial Raffaele Govoni. La partecipazione è stata numerosa, con diversi atleti e camminatori provenienti da varie zone.

Erano in tanti domenica a Renazzo per la 23esima edizione della ‘camminata parco i gorghi’ e 12esimo memorial ‘Raffaele Govoni’. Una manifestazione podistica organizzata dalla Polisportiva ‘Stella Alpina- pugilistica Renazzese-sezione Running’, associazione ‘Parco i gorghi’ di Renazzo, Partecipanza agraria Pieve di Cento e il patrocinio della Uisp comitato di Ferrara. Il programma è iniziato con il ritrovo dei podisti al ‘parco i gorghi’ di Renazzo in via Lamborghini. A seguire partenza della camminata non competitiva per adulti su due percorsi 10 e 7 km, poi è stata la volta della mini non competitiva aperta a tutti i giovani su una distanza di 2 km circa complessivi che si è tenuta interamente all’interno del parco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Podismo, la camminata al parco ’I Gorghi’. Tra le donne prima Melissa Pezzini. Magagnoli davanti a tutti a Renazzo

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