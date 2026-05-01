una classica del podismo di corsa al giro delle mura

Nella giornata della festa dei lavoratori, si tiene la 52ª edizione del Giro delle Mura, una tradizione del podismo molto seguita da appassionati e famiglie. L’evento, noto anche come ‘La 1° Maggio’, si svolge questa mattina e richiama numerosi partecipanti pronti a sfidarsi lungo il percorso. La manifestazione si svolge in un clima di festa e partecipazione, con diversi atleti che si preparano a prendere parte alla corsa.

Nella giornata della festa dei lavoratori, grande attesa oggi per podisti e famiglie. L’evento podistico conosciuto anche come ‘La 1° Maggio’, si prepara a celebrare stamani la sua 52^ edizione. L’organizzazione a cura di Uisp e patrocinata dal Comune di Ferrara, da sempre è un appuntamento iconico per gli appassionati di podismo di Ferrara. La manifestazione dal 1973 si svolge ogni 1° maggio, oggi la partenza è alle 10 dal campo di atletica ‘Lenzi’. L’edizione del 2026 del Giro delle Mura vedrà, come da tradizione, anche la disputa delle mini podistiche, che saranno valide per il Trofeo Avis. Dalle 9.15 avranno luogo una serie di gare riservate a bambini e ragazzi, che si sfideranno sulla pista di atletica su diverse distanze.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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