Pochi agenti costretti a scegliere su cosa indagare l’allarme della procura

Alla procura di Prato, pochi agenti sono stati chiamati a decidere su quali casi concentrarsi, a causa della carenza di personale di polizia giudiziaria. La situazione ha portato a una riduzione delle risorse disponibili per le indagini, costringendo il personale a fare scelte limitate. La denuncia è stata resa nota dal procuratore, che ha evidenziato le difficoltà nel gestire le attività investigative con il numero ridotto di agenti.

Prato, 15 luglio 2026 – “Costretto” a scegliere su che cosa indagare a causa della carenza di personale di polizia giudiziaria. E’ la curiosa situazione che si è venuta a creare alla procura di Prato, subito segnalata dal procuratore Luca Tescaroli. https:www.lanazione.itla-speziacronacasandali-da-donna-con-cadmio-e-nichel-migliaia-di-calzature-sequestrate-al-porto-della-spezia-7595b3bb Ancora un appello al ministro. Il pm, per l’ennesima volta, ha preso carta e penna e ha scritto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e, per conoscenza, al capo della polizia Pisani, al comandante generale dell’Arma dei carabinieri Luongo, al comandante della Guardia di finanza De Gennaro e al procuratore generale della Corte di Appello di Firenze Squillace Greco, per far presente la situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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