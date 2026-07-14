Milano vieta l’attività di rider in bici durante la pausa pranzo in caso di temperature elevate, ma i lavoratori devono sostenere personalmente i costi legati alla sicurezza. Questa decisione si inserisce in un quadro più ampio di norme che, nel tentativo di favorire la transizione energetica, hanno sollevato preoccupazioni per il futuro di operai e dipendenti di settori industriali con emissioni di gas serra difficili da ridurre senza interventi significativi.

È già successo in passato, quando si sono adottate leggi e norme per la transizione energetica che, nel breve periodo, hanno creato preoccupazioni legate al futuro di operai e dipendenti di settori industriali le cui emissioni di gas serra sono difficili da ridurre senza interventi strutturali e investimenti. L’ordinanza adottata dall’amministrazione di Milano stabilisce che «i soggetti che organizzano, gestiscono, assegnano o intermediano prestazioni di consegna a domicilio mediante piattaforme digitali tramite ciclo-fattorini con utilizzo di bicicletta, in qualità di committenti, debbano», tra le altre cose, «ridurre o sospendere... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Milano dice stop ai rider in bici in pausa pranzo col caldo estremo, ma «i lavoratori sono costretti a scegliere tra salute e reddito, pagando di tasca propria il costo della sicurezza»

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