Dopo quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna a fare notizia grazie a nuove consulenze, intercettazioni e ipotesi investigative. Marco Poggi, uno degli imputati, ha fatto una rivelazione riguardo alle indagini, affermando che ci sono aspetti sui quali le autorità non vogliono indagare. La vicenda continua a suscitare attenzione e discussioni pubbliche.

A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a scuotere l’opinione pubblica tra nuove consulenze, intercettazioni e ipotesi investigative che stanno ridisegnando il quadro accusatorio. La Procura di Pavia ha riaperto il fronte su Andrea Sempio, storico amico del fratello della vittima, oggi nuovamente indagato per omicidio volontario aggravato. Gli investigatori stanno scavando nella vita privata e nella personalità del 38enne attraverso diari, appunti e manoscritti sequestrati. In alcuni passaggi, Sempio parlerebbe di sé in terza persona e scriverebbe di “odiare e soffrire ogni volta che dà un dispiacere ai suoi genitori”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Su cosa non vogliono indagare”. Marco Poggi, la clamorosa rivelazione: accuse pesanti

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Argomenti più discussi: Il tormento dei coniugi Poggi: Ogni verità alternativa dura solo pochi giorni; Caso Garlasco, cos'ha in mano la Procura e perchè le intercettazioni rivelate: cosa cambia da oggi; Non può essere lui. Marco non si arrende e difende l'amico. I filmati? Mai visti; Garlasco, Marco Poggi e le sorelle Cappa saranno sentite come persone informate sui fatti: non sono indagati.

#Ore14sera Marco poggi ha detto la sua,che secondo lui non è stato sempio.Può??? Tutti dite la vostra ogni giorno,compreso che Marco è la famiglia non vogliono la verità perché hanno preso i soldi e lui , il fratello,non può dire la sua? O meglio dovrebbe dir x.com

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