pixies a milano la lezione di rock alternativo della band amata da cobain

I Pixies si sono esibiti a Milano, offrendo un concerto di rock alternativo. Durante un'intervista, il leader di un gruppo di fama mondiale ha dichiarato di aver cercato di copiare i Pixies nel processo di creazione di un loro brano famoso degli anni ’90. La band è conosciuta come un punto di riferimento per molti artisti successivi, tra cui i Nirvana. La loro influenza si è fatta sentire nel corso degli anni, anche attraverso le dichiarazioni di musicisti che hanno ammesso di aver tratto ispirazione dal loro sound.

“ Fondamentalmente stavo cercando di copiare i Pixies “. Così disse Kurt Cobain parlando di ‘Smells Like Teen Spirit’, la canzone che rese i Nirvana un fenomeno globale negli anni ’90 del grunge. Basterebbe questa frase a sigillare l’importanza del gruppo di Boston nel rock degli ultimi 40 anni, che Charles Thompson, questo il vero nome del leader Black Francis o Frank Black, e soci stanno celebrando con un tour che martedì sera ha toccato Milano nell’unica data italiana del gruppo. E i fan del rock alternativo, di cui i Pixies sono una sorta di Bibbia a cui ispirarsi, tra i quali Manuel Agnelli degli Afterhours, sono accorsi al Parco della Musica di Milano, a Segrate, per assistere alla lezione del gruppo Usa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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