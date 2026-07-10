I Pixies celebrano quarant’anni di rock alternativo con una data a Milano

I Pixies, band simbolo del rock alternativo, festeggiano quarant’anni di attività con un concerto a Milano. L’appuntamento rappresenta l’unica data italiana del loro tour celebrativo, che segna quattro decenni di musica, distorsioni e influenze culturali. La band, considerata un punto di riferimento nel genere alt-rock, continua a portare dal vivo il proprio repertorio, attirando fan di diverse generazioni. La data milanese è prevista come uno degli eventi principali del tour globale.

Quarant’anni di distorsioni, storie surreali e di un’influenza culturale che continua a travolgere intere generazioni di musicisti. I Pixies, pilastri della scena alt-rock mondiale, si apprestano a sbarcare a Milano per l’unico e attesissimo appuntamento italiano del loro nuovo tour celebrativo globale. Martedì 14 luglio 2026, la storica band di Boston salirà sul palco del Parco della Musica durante l’evento organizzato da DNA concerti. La data fa parte di Pixies 40, una tournée internazionale che tocca alcune delle location più prestigiose del pianeta – inclusa, per la prima volta nella loro storia, la Royal Albert Hall di Londra – per festeggiare quattro decenni esatti dalla fondazione del gruppo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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