Pixies al Parco della Musica Storia di un rock alternativo Dalla reunion al Coachella
I Pixies si esibiranno questa sera al Parco della Musica di Milano, dopo quasi quarant’anni dalla formazione originale. La band, nata nel Massachusetts, si è ricostituita con la stessa formazione storica, includendo la bassista Kim Deal. La reunion segue numerosi eventi, tra cui il concerto al festival Coachella e altre apparizioni dal vivo. La formazione attuale comprende Black Francis, Joey Santiago, David Lovering e Kim Deal.
Quarant’anni dopo quell’annuncio sul Boston Phoenix con cui Joey Santiago e Charles Michael Kitridge Thompson IV (per brevità solo Black Francis) reclutarono la bassista Kim Deal dando vita alla primissima formazione dei Pixies, la band del Massachusetts torna stasera a Milano con un concerto celebrativo al Parco della Musica. E se alla batteria c’è ancora David Lovering, altro pilastro di quell’86 carico di promesse, il basso da un paio d’anni lo suona Emma Richardson. Album come “Surfer rosa” dell’88 (prodotto dal mitologico Steve Albini e definito da David Grohl non più tardi di qualche mese fa “il disco perfetto”) o “Doolittle” dell’89,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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