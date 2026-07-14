pixies al parco della musica storia di un rock alternativo dalla reunion al coachella

Notizia in breve

I Pixies si esibiranno questa sera al Parco della Musica di Milano, dopo quasi quarant’anni dalla formazione originale. La band, nata nel Massachusetts, si è ricostituita con la stessa formazione storica, includendo la bassista Kim Deal. La reunion segue numerosi eventi, tra cui il concerto al festival Coachella e altre apparizioni dal vivo. La formazione attuale comprende Black Francis, Joey Santiago, David Lovering e Kim Deal.