Pitbull entra nel Guinness con un concerto surreale | migliaia di fan si fingono calvi e firmano un record mondiale

Durante un concerto, più di 22mila persone si sono fatte calve, formando un pubblico uniforme e senza capelli. In questo modo, hanno stabilito un record mondiale, con tutti i partecipanti che si sono presentati senza capelli. L'evento ha visto un'enorme partecipazione, con le persone che hanno partecipato volontariamente alla manifestazione. Nessun altro evento simile è stato registrato prima di questa occasione.

Non capita tutti i giorni di assistere a un record mondiale durante un concerto, e men che meno capita di vederlo stabilire grazie a oltre 22mila persone con la testa apparentemente calva. Eppure è esattamente quello che è successo venerdì 10 luglio a Hyde Park, nel cuore di Londra, quando Pitbull ha trasformato il festival British Summer Time in un evento da Guinness dei Primati. Armando Christian Pérez, questo il vero nome del rapper di origini cubane conosciuto in tutto il mondo come Pitbull o Mr. Worldwide, ha ottenuto il riconoscimento ufficiale per il più grande raduno mai registrato di persone che indossano contemporaneamente una calotta cranica artificiale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Pitbull - Give Me Everything (Dick Clark's New Year's Rockin' Eve Performance)

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I fan di Pitbull hanno battuto il record del mondo Guinness per il più grande raduno di persone con un cappello calvo a Hyde Park a Londra. 400 volontari hanno convalidato il record, che ora è di 22.141 persone con cappelli calvi. reddit

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