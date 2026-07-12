Pitbull ha stabilito un record mondiale con la più grande folla di persone calve. L’evento ha coinvolto un numero record di partecipanti senza capelli, che hanno riempito un’area specifica per l’occasione. Il rapper ha dichiarato di aver voluto rappresentare tutti coloro che non hanno capelli. Il record è stato ufficialmente riconosciuto dal Guinness dei Primati. La manifestazione si è svolta in una location pubblica e ha attirato l’attenzione di numerosi media.

Pitbull – il cui vero nome è Armando Christian Pérez – ha conquistato un nuovo record mondiale. Il rapper statunitense di origini cubane, noto a livello internazionale per successi come “Give Me Everything”, “Timber” e “Hotel Room Service”, è entrato nel Guinness dei Primati grazie a una singolare iniziativa promossa dai suoi fan: il più grande raduno mai registrato di persone indossanti una calotta cranica artificiale a imitazione della sua celebre testa rasata. L’artista ha sottolineato il suo desiderio di “rappresentare tutti i calvi del mondo”. Per i fan presenti, l’evento è stato molto più di un semplice concerto: è diventato un’occasione per entrare nella storia della musica e del Guinness dei primati, tutti insieme sotto una simbolica e gigantesca ”testa calva”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pitbull entra nel Guinness dei Primati con la più grande folla di “calvi” al mondo. Il rapper: “Ho voluto rappresentare tutti quelli che non hanno capelli”

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