Il rapper è stato inserito nel Guinness dei primati grazie alla partecipazione di fan calvi che hanno creato una particolare iniziativa. La loro attività ha contribuito a raggiungere il record, distinguendosi per originalità. Questa partecipazione ha portato il cantante a entrare ufficialmente nel libro dei primati, senza che si tratti di un successo musicale o di un evento tradizionale. La presenza dei fan calvi ha rappresentato un elemento chiave per il riconoscimento.

Pitbull è abituato a riempire gli stadi, scalare le classifiche e far ballare il pubblico sulle note dei suoi successi. Stavolta, però, a portarlo ufficialmente nel Guinness dei primati non è stata una canzone, ma la creatività dei suoi fan (che non sono certo passati inosservati). Durante il concerto del 10 luglio al BST Hyde Park di Londra, infatti, più di 22mila persone hanno sfidato il caldo indossando una calotta in lattice per assomigliare al rapper, dando vita al più grande raduno al mondo di persone “calve “. Pitbull entra nel Guinness grazie a 22mila “calvi”. Il colpo d’occhio era difficile da ignorare. Sotto il caldo londinese, 22.141 spettatori hanno scelto di presentarsi con il look più riconoscibile di Pitbull: testa rasata, occhiali da aviatore, camicia elegante e cravatta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pitbull, il rapper entra nel Guinness dei primati ed è tutto merito dei suoi fan “calvi”

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