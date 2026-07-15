Un uomo armato di pistola, coperto da cappello e mascherina, ha minacciato due dipendenti durante una rapina in una farmacia di Campocroce, frazione di Mogliano. La rapina è avvenuta ieri mattina, quando il bandito ha preso circa 600 euro dal registratore di cassa e poi è fuggito in bicicletta. Non ci sono feriti.

MOGLIANO - Rapina in pieno giorno alla farmacia della frazione di Campocroce. Ieri mattina, un uomo coperto da un cappello con frontino e una mascherina chirurgica, è entrato nel locale di via Zero Branco armato di pistola con cui ha minacciato i due dipendenti dietro al bancone. «Spostatevi e datemi i soldi», ha intimato con forza raggiungendo la cassa. In pochi secondi, ha arraffato il fondo cassa di 600 euro ed è fuggito in sella ad una bici verso il centro del Comune. I titolari hanno sporto denuncia ai carabinieri, consegnando anche i filmati di videosorveglianza interni ed esterni, che hanno ripreso l’intera scena. «Prima di entrare si era accertato che non ci fosse nessuno - racconta Samuele Zaggia, il farmacista che ieri mattina era in servizio assieme al figlio della titolare -. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Pistola in pugno minaccia due dipendenti e rapina la farmacia: bandito fugge in bicicletta con un bottino di 600 euro

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Pistola in pugno e minacce, le immagini della rapina al distributore a Qualiano

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