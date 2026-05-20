Ieri mattina a Luisago, in provincia di Como, un uomo ha fatto irruzione nell’ambulatorio Synlab di via Volta, minacciando l’unica dipendente presente. Dopo aver ottenuto circa seicento euro, il rapinatore è fuggito senza lasciare tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e identificare il responsabile. La rapina si è svolta in un momento in cui l’ambulatorio era aperto e funzionante normalmente.

Luisago (Como) – Un uomo che ha agito da solo, minacciando l’unica dipendente presente in quel momento, ieri mattina ha rapinato l’ambulatorio Synlab di Luisago, in via Volta. Il colpo è avvenuto verso le 11: l’uomo che aveva il volto parzialmente coperto, abbastanza da rendere difficile il suo riconoscimento, e indossava una felpa nera, si è materializzato davanti all’impiegata addetta all’incasso dei pagamenti. Dopo averla minacciata, pare senza mostrare apertamente armi, si è fatto consegnare tutto il contante disponibile, circa 600 euro. Il bandito ha quindi velocemente preso i soldi, ed è sparito. Un colpo durato pochissimi attimi, il tempo di minacciare la donna, arraffare i soldi e ritornare verso l’uscita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luisago, rapina al centro medico: bandito solitario fugge con seicento euro

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