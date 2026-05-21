Centocelle rapina in farmacia | armato di pistola prende il bottino e scappa in bici elettrica
A Centocelle un uomo armato di pistola è entrato in una farmacia e ha sottratto alcuni oggetti prima di fuggire in bicicletta elettrica. La rapina si è verificata durante le ore pomeridiane e non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile. Nessuna altra persona è stata coinvolta nella vicenda.
Rapina in farmacia a Centocelle dove un uomo armato di pistola ha fatto irruzione, scappando con il bottino. Un'irruzione avvenuta nell'attività di via Giacomo Bresadola. Rapina in farmacia a CentocelleI fatti sono accaduti martedì 19 maggio. Il malvivente, con l'arma in pugno e il volto coperto. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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