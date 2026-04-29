Netflix ha annunciato il lancio di una nuova linea di gadget ispirati a Stranger Things, tutti disponibili a meno di 25 euro. La collezione, intitolata Storie dal 1985, include vari articoli pensati per i fan che vogliono portare a casa qualche elemento legato alla serie. Questa iniziativa mira ad ampliare l’offerta di merchandise accessibile, rendendo più facile per gli appassionati acquistare prodotti ufficiali senza spendere troppo.

? Cosa sapere Netflix lancia Storie dal 1985 con una linea di gadget sotto i 25 euro.. Il merchandising economico amplia l'accessibilità del brand per la community di Stranger Things.. L’uscita della nuova serie animata Storie dal 1985 su Netflix trasforma oggi il collezionismo in un modo per vivere l’universo di Stranger Things, offrendo una serie di gadget economici che permettono di portare il Sottosopra direttamente nelle proprie case. Il lancio del nuovo progetto animato, ambientato nello stesso mondo narrativo della serie originale, ha scatenato l’interesse per una selezione di articoli tematici pensati per i fan. Tra le proposte più interessanti spiccano diverse opzioni di abbigliamento e oggetti da collezione che puntano tutto sulla nostalgia e sull’iconografia dei mostri che hanno reso celebre la saga.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stranger Things: gadget sotto i 25€ per portare il Sottosopra a casa

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