Si fa strada l’ipotesi di Andrea Pirlo come nuovo ct della nazionale. La candidatura è stata avanzata da Maldini e Leonardo, che avrebbero indicato il suo nome come possibile commissario tecnico. Maldini aveva portato Pirlo sulla panchina del club nel 2023, mentre Leonardo lo aveva voluto come giocatore a Parigi nella stagione 2011-2012. La scelta non è ancora ufficiale.

Una sorpresa nel nome di Andrea Pirlo. E sarebbe una sorpresa per tutti, ma non per chi, Maldini e Leonardo, è chiamato ad indicare il nome del prossimo commissario tecnico azzurro: Maldini lo avrebbe portato sulla panchina rossonera nell’estate del 2023, Leonardo lo avrebbe voluto come suo giocatore a Parigi nella stagione 2011-2012. Pirlo è un allenatore non più giovanissimo, ma giovane: a 47 anni allena a Dubai dopo aver guidato la Juventus, i turchi del Karagumruk e la Sampdoria. Ma, soprattutto, Pirlo incarna agli occhi del direttore tecnico azzurro Maldini e del suo “consigliere” Leonardo ciò che deve incarnare la guida della Nazionale con obiettivo ritrovare il mondo nel 2030: conoscenza profonda del pianeta Italia, coraggio, idee, spirito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ct della Nazionale: avanza l'ipotesi Pirlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ucraina, Andrea Maldera nuovo ct della nazionaleLa Federcalcio ucraina ha annunciato l’ingaggio di un nuovo commissario tecnico per la nazionale, proveniente dall’Italia.

Addirittura Pioli favorito come ct della Nazionale (SportMediaset)Secondo quanto riportato da SportMediaset, Pioli sarebbe il favorito per il ruolo di commissario tecnico della nazionale, posizionandosi tra i...

Temi più discussi: Energia, assetto, gomme: così la Ferrari può giocarsi le sue carte in gara a Silverstone; Mondiali di calcio 2026: il Canada viene eliminato, il Marocco avanza.; Mondiali: Merino porta la Spagna ai quarti con un gol nel recupero; Leclerc: Con Kimi senza il suo problema, non so... ma la fortuna serve. Elkann: Se uniti facciamo grandi cose.

CT della Nazionale: avanza l'ipotesi PirloIl dt azzurro Maldini e il suo braccio destro Leonardo pensano all'ex tecnico di Juve e Sampdoria per il nuovo corso dell'Italia, in ottica Mondiale 2030 ... msn.com

Il ct della Norvegia Ståle Solbakken è andato direttamente sugli spalti a baciarsi con sua moglie subito dopo la vittoria contro il Senegal reddit

Nuovo CT Italia: il nome a sorpresa per la NazionaleLa Nazionale italiana è ancora senza una guida tecnica definitiva, ma la settimana decisiva promessa da Giovanni Malagò sta entrando nel momento più caldo. Il nuovo presidente della FIGC lavora su due ... stadiosport.it