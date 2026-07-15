Piogge al minimo storico | Allarme siccità scongiurato grazie a Ridracoli e al Marecchia

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le previsioni indicano che domenica arriveranno piogge e una diminuzione temporanea delle temperature dopo giorni di caldo intenso. Le precipitazioni sono considerate sufficienti a ridurre i livelli di siccità, che avevano raggiunto il minimo storico. Le piogge provengono dalle precipitazioni atmosferiche che coinvolgono la zona e sono state indicate come fondamentali per il mantenimento dei bacini idrici. Le temperature continueranno a essere elevate fino a sabato, con un breve periodo di sollievo previsto per la giornata di domenica.

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Il grande caldo non dà tregua. Stando alle previsioni, le temperature resteranno bollenti almeno fino a sabato. Poi, domenica, una breve pausa dall’afa, grazie alla pioggia e a un (leggero) calo delle temperature. Una parentesi in un’estate fin qui torrida, tra le più calde del Dopoguerra. In gran parte dell’Italia è già allarme siccità. Un pericolo che al momento "non c’è a Rimini – assicura l’assessora all’ambiente Anna Montini – grazie alla diga di Ridracoli e alle altre fonti di acqua potabile della nostra provincia, a partire dal fiume Marecchia ". Ieri nella diga erano presenti poco meno di 25 milioni di metri cubi. L’invaso di Ridracoli, che è attualmente al 75% di capacità massima, "garantisce, in media, 15 dei 35 milioni di metri cubi di acqua potabile che vengono consumati ogni anno nel Riminese per usi civili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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