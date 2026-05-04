Un nuovo robot aspirapolvere viene proposto a un prezzo di 474 euro, segnando un minimo storico di mercato. Tra le caratteristiche principali, la spazzola TriCut è progettata per rimuovere completamente i peli di animali domestici, mentre il sistema di lavaggio utilizza acqua a 75°C per offrire un’igiene più efficace rispetto ai modelli tradizionali. Sono queste le innovazioni che distinguono il dispositivo rispetto ad altri prodotti simili.

? Cosa scoprirai Come fa la spazzola TriCut a eliminare totalmente i peli degli animali?. Perché l'acqua a 75°C garantisce un'igiene superiore rispetto ai modelli standard?. Come riesce il sistema MopExtend a pulire gli angoli più difficili?. Quanto tempo si risparmia delegando la manutenzione alla stazione PowerDock?.? In Breve Potenza aspirazione da 19.000 Pa con sistema Vormax e condotto Turbo Force.. Spazzola TriCut 3.0 elimina i grovigli di peli con efficacia dello 0%.. Tecnologia MopExtend estende il panno di 4 centimetri per pulire gli angoli.. Stazione PowerDock lava il mocio con acqua riscaldata a 75 gradi Celsius.. Il robot aspirapolvere Dreame L40 Ultra AE scende oggi su Amazon al prezzo minimo storico di 474 euro, segnando un netto calo rispetto ai 549 euro previsti inizialmente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dreame L40 Ultra AE: robot aspirapolvere al minimo storico a 474€

Dreame L40s Pro Ultra vs X40 Ultra Complete: Il Robot Aspirapolvere Perfetto!

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