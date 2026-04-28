Meteo allarme siccità | l’anticiclone africano blocca le piogge

Un'onda di caldo proveniente dall’Africa sta interessando l’Italia, secondo le previsioni del modello GFS, che indica l’arrivo di un anticiclone africano intorno al 6 maggio. Questa situazione meteorologica ha portato a una prolungata assenza di piogge, contribuendo a un allarme siccità in diverse regioni del paese. Le temperature sono in aumento e le precipitazioni sono praticamente assenti da diverse settimane.

? Cosa sapere Il modello GFS prevede l'arrivo dell'anticiclone africano in Italia verso il 6 maggio.. Il blocco atmosferico limita le piogge necessarie per gli invasi e i ghiacciai alpini.. Il modello meteorologico GFS segnala un ritorno massiccio dell’anticiclone africano verso il 6 maggio, minacciando la stabilità idrica della penisola dopo una primavera caratterizzata da scarse precipitazioni. Le ultime analisi indicano che l’alta pressione subtropicale potrebbe bloccare l’arrivo delle piogge necessarie per rimpinguare gli invasi e proteggere i ghiacciai, nonostante alcune previsioni alternative suggeriscano temporanei fenomeni perturbati. Scontro tra simulazioni: il blocco del GFS contro la dinamicità dell’ECMWF.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meteo, allarme siccità: l’anticiclone africano blocca le piogge Notizie correlate Leggi anche: Meteo, l’anticiclone africano sarà il padrone del weekend: sole e caldo anomalo su mezza Italia, mentre in Piemonte e Liguria previste piogge Meteo, arriva l’anticiclone africano: picchi di 28°C e sole fino a venerdìL’Italia entra in una fase di stabilità atmosferica che escluderà le precipitazioni fino a venerdì 10 Aprile. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Meteo, come sarà l'estate 2026? Temperature sopra la media e rischio eventi estremi; Estate 2026 diversa: l’Italia più piovosa del normale; Siccità Italia: morire di sete senza accorgersene; La siccità inghiotte l'Europa, a secco un'area grande sei volte la Sicilia. El Niño, l'allarme dell’Onu: ondate di calore mai viste e alluvioni devastanti: ecco dove si abbatteràIl pianeta si prepara a una nuova ondata di calore estremo. Secondo la Wmo, l'Organizzazione meteorologica mondiale, il fenomeno El Niño si riaffaccerà con forza ... leggo.it Meteo, allarme Super El Niño per i prossimi mesi: cosa saperePotrebbe esistere un'alta probabilità che il fenomeno di El Niño possa presentarsi nel corso dei prossimi mesi. Ad indicarlo sarebbero ingenti quantità di calore attualmente presenti negli strati ... tg24.sky.it Calo termico e pioggia in diverse regioni: le previsioni meteo per mercoledì 29 aprile -> https://tinyurl.com/yen44kf5 - facebook.com facebook Le previsioni meteo: breve maltempo e calo temperature, ma il Primo Maggio sarà con il sole. Giovedì 30 si tornerà a medie climatologiche tipiche di fine aprile-inizio maggio #ANSA x.com