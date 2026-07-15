Oltre 300 studenti si sono presentati ieri all’Open Day estivo dell’Università di Firenze, presso il Polo universitario. Le aule sono state affollate fin dal mattino, con studenti che hanno posto domande e mostrato curiosità sull’offerta formativa. L’evento ha coinvolto un numero consistente di partecipanti, desiderosi di approfondire le opportunità accademiche offerte dall’ateneo. L’afflusso ha evidenziato un interesse diffuso tra i giovani verso questa sede universitaria.

Le aule del Pin si sono riempite fin dal primo mattino di volti, domande e curiosità. In tanti, ieri, hanno raggiunto il Polo universitario per partecipare all’edizione estiva dell’Open Day dell’Università di Firenze, un appuntamento che ha richiamato oltre 300 studenti interessati a conoscere da vicino l’offerta formativa dell’Ateneo. Ad accoglierli è stata la prorettrice alla didattica, Ersilia Menesini, insieme alla delegata del Polo universitario Barbara Valtancoli. Presenti anche il sindaco Matteo Biffoni e l’assessore all’Università Enrico Romei. Per tutta la mattinata gli studenti hanno potuto confrontarsi con docenti, tutor e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pin, oltre 300 studenti all’Open day: "Polo da valorizzare sempre più"

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