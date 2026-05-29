Arezzo, 29 maggio 2026 – Due simulazioni dal vivo, cinque soggetti coordinati, un unico obiettivo: mostrare come funziona davvero la macchina dell'emergenza. Stamani al campo sportivo "Ivan Accordi" di Cortona è andato in scena l'Open Day dell'Emergenza: una giornata aperta alla cittadinanza e alle scuole che ha visto oltre 300 studenti di ogni ordine e grado trasformare la struttura in un'aula a cielo aperto dedicata alla cultura della sicurezza, della prevenzione e del primo soccorso. La mattinata si è aperta alle 9:30 con l'open day interattivo: Centrale 118 di Arezzo, Misericordia di Cortona e Vigili del Fuoco hanno mostrato alle ragazze e ai ragazzi mezzi, attrezzature operative e tecniche di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona va in scena l'open day dell'emergenza con oltre 300 studenti protagonisti

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