Cortona va in scena l' open day dell' emergenza con oltre 300 studenti protagonisti
A Cortona si è svolto un open day dedicato all'emergenza, coinvolgendo oltre 300 studenti. Durante l’evento sono state realizzate due simulazioni dal vivo con la partecipazione di cinque soggetti coordinati, per illustrare il funzionamento delle procedure di emergenza.
Arezzo, 29 maggio 2026 – Due simulazioni dal vivo, cinque soggetti coordinati, un unico obiettivo: mostrare come funziona davvero la macchina dell'emergenza. Stamani al campo sportivo "Ivan Accordi" di Cortona è andato in scena l'Open Day dell'Emergenza: una giornata aperta alla cittadinanza e alle scuole che ha visto oltre 300 studenti di ogni ordine e grado trasformare la struttura in un'aula a cielo aperto dedicata alla cultura della sicurezza, della prevenzione e del primo soccorso. La mattinata si è aperta alle 9:30 con l'open day interattivo: Centrale 118 di Arezzo, Misericordia di Cortona e Vigili del Fuoco hanno mostrato alle ragazze e ai ragazzi mezzi, attrezzature operative e tecniche di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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