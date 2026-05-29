Oltre 300 studenti hanno partecipato all'open day dedicato alle emergenze, assistendo a due simulazioni di soccorso dal vivo. Durante l’evento, sono state coinvolte cinque persone coordinate tra loro, con l’obiettivo di mostrare come operano le tecniche di primo intervento e salvataggio. Le dimostrazioni hanno illustrato le procedure pratiche per affrontare situazioni di emergenza, con dimostrazioni sul campo di intervento e tecniche di assistenza ai feriti.

Due simulazioni dal vivo, cinque soggetti coordinati, un unico obiettivo: mostrare come funziona davvero la macchina dell'emergenza. Ieri mattina, giovedì 28 maggio, al campo sportivo "Ivan Accordi" di Cortona è andato in scena l'open day dell'emergenza: una giornata aperta alla cittadinanza e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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The Most Dramatic Rescue in Space History | Documentary - EM

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Temi più discussi: Simulazioni di soccorso e tecniche salvavita: oltre 300 studenti all'open day dell'emergenza; Maxiemergenze: formazione e simulazione per infermieri d’emergenza; Centritalia News Informazione Quotidiana; Rischio sismico, simulati due scenari di emergenza: due giornate di esercitazioni nella vallata del Savio.

Sabato 30 maggio dimostrazione della Croce Rossa con simulazioni di primo soccorso e uso del defibrillatore per sensibilizzare la comunità sulla gestione delle emergenze #Caccuri #InProvincia x.com

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