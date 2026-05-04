A gennaio, le funicolari e gli impianti di risalita nel Parco del Gran Sasso sono rimasti chiusi, suscitando le richieste della minoranza di un piano dettagliato per la riapertura. Si attende ancora la ripresa del servizio della cabinovia di Prati di Tivo, mentre si cercano responsabili per i costi derivanti dal mancato funzionamento dei sistemi Obell'x. La situazione rimane in stand-by, con le parti coinvolte che attendono notizie sulla ripresa delle attività.

? Cosa scoprirai Quando riaprirà finalmente la cabinovia di Prati di Tivo?. Chi deve pagare per il mancato funzionamento dei sistemi Obell'x?. Come verranno utilizzati i 2 milioni di euro stanziati dalla Regione?. Perché la Provincia e la Regione si respingono la responsabilità?.? In Breve La Regione ha diffidato la Provincia con nota del 17 aprile 2026.. Sono stanziati 2 milioni di euro per le opere di difesa.. I consiglieri Cianella, Provisiero, Altitonante e Giansante sollecitano interventi immediati.. Danni da eventi meteo a Prati di Tivo ammontano a centinaia di migliaia di euro.. I consiglieri del gruppo La Forza del Territorio hanno sollecitato il Presidente della Provincia Camillo D’Angelo a intervenire immediatamente per la sicurezza di Prati di Tivo e Prato Selva, dove gli impianti sono fermi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gran Sasso: la minoranza chiede un piano per gli impianti fermi

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