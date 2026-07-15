Un murale di 27 metri dedicato a Giorgio Armani è stato realizzato nel quartiere Farnesiana, su un edificio di edilizia popolare. L'opera, dello street artist Kotè, rappresenta un volto monumentale che si staglia sulla facciata, con uno sguardo magnetico rivolto ai passanti. La realizzazione mira a celebrare la figura dello stilista e a ispirare i giovani. Tuttavia, l'opera ha suscitato reazioni contrastanti tra i residenti del quartiere.

Un volto monumentale, alto 27 metri e largo 11, che taglia la facciata di un palazzo di edilizia popolare nel quartiere Farnesiana e osserva i passanti con uno sguardo magnetico. Piacenza ha inaugurato il suo primo tributo permanente a Giorgio Armani, lo stilista scomparso il 4 settembre 2025, a ridosso di quello che sarebbe stato il suo novantaduesimo compleanno (l’11 luglio). Ma non si tratta del classico monumento celebrativo, freddo e rassicurante. L’opera, firmata dal pittore e urban artist Antonio Cotecchia, in arte Kotè, ha acceso fin da subito il dibattito pubblico cittadino, dividendo chi si aspettava un ritratto accademico e chi difende la natura dirompente dell’arte pubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Piacenza omaggia Giorgio Armani con un murale di 27 metri: “Così la sua storia potrà ispirare i giovani come ha ispirato il mondo”. Ma l’opera dello street artist Kotè divide

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Piacenza Dedica un Murale a Giorgio Armani: Svelata l'Opera Alta 27 Metri

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