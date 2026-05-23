TVboy lo street artist con milioni di follower espone a Monza e realizza un murale che scatena la polemica

Un artista di strada molto seguito ha realizzato un murale a Monza intitolato “Curve pericolose”. La sua opera ha suscitato reazioni di dissenso sui social network. La creazione è stata completata pochi giorni fa e ha attirato l’attenzione di pubblico e media. La polemica si è concentrata sui contenuti e sull’impatto visivo dell’opera, senza che siano stati diffusi dettagli specifici sui motivi delle contestazioni.

Le sue opere d’arte fanno discutere. Sempre. Non poteva essere altrimenti per l’ultima produzione realizzata pochi giorni fa a Monza da quel titolo “Curve pericolose” che ha scatenato le polemiche sui social.Chi è TVboy Al centro della vicenda c’è TVboy – all’anagrafe Salvatore Benintende, nato a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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