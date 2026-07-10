Giorgio Armani a Piacenza un murale di Kotè ricorda lo stilista

Notizia in breve

A Piacenza, nel quartiere Farnesiana, è stato inaugurato un murale dedicato a Giorgio Armani. L’opera raffigura il volto dello stilista e ricorda la sua ascesa da ragazzo a icona internazionale della moda. Il murale è stato realizzato dall’artista Kotè e si estende su una parete pubblica del quartiere. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali.