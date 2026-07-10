Giorgio Armani a Piacenza un murale di Kotè ricorda lo stilista
A Piacenza, nel quartiere Farnesiana, è stato inaugurato un murale dedicato a Giorgio Armani. L’opera raffigura il volto dello stilista e ricorda la sua ascesa da ragazzo a icona internazionale della moda. Il murale è stato realizzato dall’artista Kotè e si estende su una parete pubblica del quartiere. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali.
Il viso di Armani abbraccia Piacenza: al quartiere Farnesiana è stato inaugurato il murale che racconta il sogno di un ragazzo diventato icona mondiale della moda. Lo sguardo è intenso e i suoi occhi azzurri quasi sembrano seguire chi attraversa via Radini Tedeschi. Alto 27 metri e largo 11, il murale dedicato allo stilista di origini piacentine è stato inaugurato nel tardo pomeriggio di giovedì 9 luglio, a due giorni da quello che sarebbe stato il suo 92° compleanno. Il primo tributo ufficiale arriva così dalla sua città natale che dedica una maxi opera a uno dei suoi figli più illustri, scomparso il 4 settembre 2025. A firmare il... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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Il murale di Armani divide Piacenza: omaggio riuscito o tributo fuori stile
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