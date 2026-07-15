Nel 2026, il presidente degli Stati Uniti propose di spostare il segretario di Stato a Caracas in modo permanente, affidandogli la direzione della politica estera nel paese. La mossa avrebbe conferito a Rubio poteri estesi, influenzando decisioni su sanzioni e rapporti con il Venezuela. La proposta rientrava in una strategia di pressione economica e politica contro il governo venezuelano, con un focus su sanzioni legate al settore petrolifero. La proposta non è stata confermata come attuata.

Una delle prime giornate di questo convulso 2026, il presidente Donald Trump ebbe un’idea: trasferire il segretario di Stato, Marco Rubio, a Caracas in maniera permanente, per guidare da lì la politica estera degli Stati Uniti. Secondo il capo della Casa Bianca, potrebbe essere il suo uomo degli affari esteri il nuovo leader del Venezuela, come afferma in un lungo reportage il quotidiano americano The New York Times. Ma non c’è bisogno di una nomina ufficiale, anche se inedita. Rubio controlla già il destino dei venezuelani e lo fa da Washington. “Rubio è diventato il vicerè di fatto del Venezuela – sostiene il NYT -, esercitando la sua influenza sulla nazione sovrana in una maniera che nessun funzionario americano aveva fatto da quando L. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Petrolio, sanzioni e nomine. I superpoteri di Rubio sul Venezuela

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