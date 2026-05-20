GB governo allenta sanzioni sul petrolio russo
Il governo britannico ha deciso di ridurre alcune restrizioni sulle importazioni di petrolio raffinato dalla Russia, in particolare sul gasolio. Questa modifica riguarda le sanzioni precedentemente imposte, che limitavano l'acquisto di prodotti petroliferi provenienti dalla Russia. La misura è stata annunciata ufficialmente e entrerà in vigore a breve, con l'obiettivo di consentire maggiore flessibilità alle compagnie di approvvigionamento. La decisione segue le recenti valutazioni sulle normative in vigore e le esigenze del mercato energetico.
Il governo britannico ha allentato le rigide sanzioni sul petrolio russo raffinato in gasolio e carburante per aerei in paesi terzi, a causa dell’aumento dei prezzi La deroga entrerà in vigore mercoledì e riflette le crescenti preoccupazioni relative all’approvvigionamento di alcuni carburanti a causa del blocco effettivo dello Stretto di Hormuz, una via navigabile fondamentale, dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele con l’Iran. Lo riporta la Bbc. Sono state inoltre revocate alcune sanzioni sul trasporto di gas naturale liquefatto (GNL) russo. Il governo ha affermato che le sanzioni complessive si sono inasprite, ma che sono necessarie ulteriori flessibilità. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Trump eases some sanctions on Russian Oil
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