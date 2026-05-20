GB governo allenta sanzioni sul petrolio russo

Il governo britannico ha deciso di ridurre alcune restrizioni sulle importazioni di petrolio raffinato dalla Russia, in particolare sul gasolio. Questa modifica riguarda le sanzioni precedentemente imposte, che limitavano l'acquisto di prodotti petroliferi provenienti dalla Russia. La misura è stata annunciata ufficialmente e entrerà in vigore a breve, con l'obiettivo di consentire maggiore flessibilità alle compagnie di approvvigionamento. La decisione segue le recenti valutazioni sulle normative in vigore e le esigenze del mercato energetico.

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